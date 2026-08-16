Aposta de Foz do Iguaçu leva mais de R$ 268 mil na Mega-Sena

Uma aposta de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, faturou R$ 268.179,54 no concurso 3045 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (16). O jogo acertou cinco das seis dezenas, mas, como foi registrado com oito números, garantiu três premiações na faixa da quina.

O bilhete foi feito por canal eletrônico. Cada quina do concurso pagou R$ 89.393,18. No caso da aposta paranaense, as diferentes combinações formadas pelas oito dezenas escolhidas resultaram em três quinas, elevando o prêmio total para mais de R$ 268 mil.

Os números sorteados foram:

23 – 29 – 33 – 42 – 43 – 57

Em todo o país, 22 apostas acertaram cinco dezenas. Outras 2.912 fizeram a quadra e receberam R$ 1.113,23 cada. Ninguém acertou os seis números e, por isso, o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso é de R$ 45 milhões.

Aposta com oito números custa R$ 168

Na Mega-Sena, o jogador pode marcar entre seis e 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. Atualmente, uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já o jogo com oito números, como o registrado em Foz do Iguaçu, custa R$ 168 e equivale a 28 combinações de seis dezenas.

A quantidade maior de números também aumenta as possibilidades de premiação. Segundo a Caixa, quando uma aposta de oito dezenas acerta cinco dos números sorteados, ela gera três quinas e 15 quadras. No concurso deste domingo, porém, o valor de R$ 268.179,54 divulgado para o jogo de Foz corresponde às três premiações de cinco acertos.

As chances também mudam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Em uma aposta simples, a probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50.063.860. Com oito dezenas, passa para uma em 1.787.995.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira (18). A estimativa é de R$ 45 milhões para quem acertar sozinho as seis dezenas.