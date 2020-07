Encontrar o supermercado ou a farmácia sem muito movimento e aglomerações tem sido essencial para evitar o contato com o novo coronavírus. E foi pensando nessa preocupação que a Receita Estadual do Paraná aproveitou a tecnologia da emissão das notas fiscais eletrônicas em farmácias e supermercados para criar o aplicativo Melhor Hora Paraná, que mostra a intensidade de movimentação nesses estabelecimentos.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Após suspensão do decreto, Curitiba volta à bandeira laranja: veja o que pode funcionar

A solução criada permite que os consumidores escolham os horário com menor fluxo para fazer compras com mais segurança. O movimento nos estabelecimentos é calculado de acordo com o momento em que cada nota fiscal eletrônica ao consumidor (NFC-e) é gerada no sistema.

E quanto maior é o número de notas emitidas pelo estabelecimento, mais vendas foram efetuadas, e consequentemente, há mais pessoas no local. Dessa forma, o cidadão fica sabendo quando é melhor fazer compras e evitar aglomerações.

O Melhor Hora Paraná funciona em qualquer um dos 399 municípios do Paraná. Nas dez cidades que mais emitem a nota, é possível também verificar a movimentação por bairro. O sistema está disponível tanto para computadores, no site www.melhorhora.pr.gov.br, como para celulares Android e iOS, em formato de aplicativo.

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?