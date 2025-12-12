Apaes do Paraná receberão kits escolares do Estado pela primeira vez

A partir de 2026, as 350 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Paraná passarão a receber kits escolares fornecidos pelo Governo do Estado. É a primeira vez que essas instituições serão contempladas com os materiais distribuídos pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). O investimento adicional de aproximadamente R$ 3 milhões garantirá kits completos aos mais de 56 mil alunos atendidos pelas Apaes.

As entregas dos kits começaram em 12 de dezembro de 2025, em Paranaguá, no Litoral. Até o início do ano letivo de 2026, mais de 2 mil escolas estaduais estarão com os materiais disponíveis para repasse aos estudantes. Serão contempladas turmas do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, escolas indígenas e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A distribuição é coordenada pela Seed-PR, por meio do Núcleo Administrativo Setorial (NAS), responsável pela logística de entrega às unidades de ensino dos 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs). A previsão é que até 30 de janeiro de 2026 todas as escolas da região Metropolitana Norte, Metropolitana Sul, Curitiba e Paranaguá estejam com os kits disponíveis.

Os kits variam de acordo com o nível de ensino. Para o Ensino Médio, por exemplo, são 28 itens, incluindo cadernos, canetas, lápis e materiais de desenho. Já para o Ensino Fundamental Anos Iniciais, são 31 itens, com adição de materiais como giz de cera e cola. O Ensino Fundamental Anos Finais recebe 32 itens, incluindo tesoura sem ponta e transferidor.

A expectativa é que boa parte dos kits esteja disponível aos estudantes já no início das aulas, marcado para 5 de fevereiro de 2026. A distribuição remanescente deve ser concluída de forma escalonada ao longo do mês.