A festa de Ano Novo para a chegada de 2020 no Litoral do Paraná terá novidades. Está previsto um espetáculo de fogos de artifício que marca a passagem de ano. Os fogos serão lançados de balsas ancoradas em dois pontos: um deles em frente à orla central, em Guaratuba, e outro na praia de Caiobá, em Matinhos. Para a temporada, ainda estão previstas atividades esportivas e culturais.

Os principais pontos da programação da temporada 2019/2020 foram discutidos em uma reunião, realizada no dia 22 de outubro, entre o Governo do Paraná e prefeitos das cidades litorâneas. Os detalhes e datas de toda a programação ainda não foram definidos.

Balneabilidade

A partir do dia 18 de novembro o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) vai começar a coletar amostras para os boletins semanais de balneabilidade da temporada 2019/2020. O primeiro boletim será divulgado na semana do Natal e vai trazer o balanço de mais de 60 regiões, sendo 49 no Litoral, tanto no mar quanto em rios.