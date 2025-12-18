Ambev abre vagas em fábrica de garrafas recém-inaugurada no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A fábrica de garrafas de vidros da Ambev, recém-inaugurada em Carambeí, nos Campos Gerais do Paraná, está com vagas de trabalho abertas. No Paraná, são 18 oportunidades disponíveis, dentro de um total de 52 vagas ofertadas pela companhia na região Sul do Brasil. As posições abrangem áreas operacionais, técnicas e administrativas, com chances tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para profissionais com experiência.

Em Carambeí, as vagas abertas são para operador de produção de vidros e estagiário. Para concorrer aos cargos efetivos, é exigido ensino médio completo, experiência prévia em operação industrial e residência em Carambeí ou em Ponta Grossa, município vizinho.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano médico e odontológico, telemedicina, seguro de vida, acesso ao WellHub, alimentação no local, auxílio-creche ou babá e participação nos lucros, conforme a função.

A nova fábrica integra o ecossistema cervejeiro da Ambev no Paraná. A unidade foi projetada para produzir até 600 milhões de garrafas de vidro por ano, com foco em rótulos dos segmentos premium e de escolhas equilibradas.

Entre eles estão Stella Artois, nas versões regular e Pure Gold (sem glúten), e a puro malte Spaten. A produção também abastecerá sete cervejarias da companhia em diferentes regiões do país.

Além das oportunidades em Carambeí, a Ambev mantém vagas abertas em outras cidades paranaenses, como Curitiba, Ponta Grossa, Ibiporã, Medianeira, Almirante Tamandaré, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais e Cascavel. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela plataforma Gupy.