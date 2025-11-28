Alunos do Paraná conquistam vice-campeonato na Olimpíada de Foguetes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estudantes do Colégio Estadual Túlio de França, em União da Vitória, Paraná, alcançaram o segundo lugar na 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (Obafog). A competição, realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), ocorreu em Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Participaram alunos do 4º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, de escolas brasileiras e estrangeiras de língua portuguesa.

A equipe paranaense, composta por alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, competiu na categoria Nível 3. Seus foguetes, construídos com materiais simples como garrafas PET, atingiram distâncias de 165 m, 128 m e 179 m, garantindo o título de vice-campeões da Turma 13 na Olimpíada.

A preparação para o evento começou em fevereiro, sob orientação do professor Celso Marczal. Os estudantes aprenderam a construir foguetes compostos por três partes: ogiva, corpo e aletas. A propulsão é feita com ar comprimido, utilizando uma bomba de encher pneu de bicicleta. Após dois meses de treinos, uma seletiva interna definiu os participantes da etapa nacional.

Para viabilizar a participação na competição nacional, a escola contou com apoio da Secretaria de Estado da Educação, que forneceu transporte, e realizou uma campanha de arrecadação nas redes sociais para cobrir despesas adicionais.

Além do desempenho técnico, os alunos destacaram os benefícios educacionais e sociais da experiência. Pâmela Caldas, de 14 anos, ressaltou a expansão de conhecimentos e o aumento da autoconfiança. Anderson Pereira, 15 anos, valorizou a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil.

A Obafog visa estimular o interesse dos estudantes pela astronomia, astronáutica e áreas correlatas, promovendo a prática investigativa, o trabalho em equipe e a aplicação de conceitos de Física e Engenharia de forma lúdica e acessível.