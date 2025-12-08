Alunos do Paraná conquistam 65 medalhas na Olimpíada Nacional de IA

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estudantes paranaenses obtiveram 65 medalhas na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial (ONIA), sendo 8 de ouro, 21 de prata e 36 de bronze, além de 18 menções honrosas. A premiação ocorreu nesta segunda-feira (8) em Curitiba, em cerimônia promovida pelo Governo do Estado através das secretarias da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) e da Educação (Seed).

A competição, realizada virtualmente, contou com a participação de alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O Paraná se destacou em todas as fases, classificando 1.378 estudantes (41,3% do total) para a terceira etapa e 87 para a final nacional.

Além das medalhas, 50 alunos que se destacaram na penúltima fase receberam notebooks, assim como 20 escolas com mais classificados. No total, foram distribuídos 70 equipamentos para incentivar o desenvolvimento dos estudantes na área de inteligência artificial.

Desempenho paranaense e premiação internacional

O Paraná foi o segundo estado com mais classificados na etapa final, ficando atrás apenas de São Paulo. Entre os destaques, Samuel Mobilia Mota, do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Cleoracy Aparecida Gil em Douradina, foi um dos quatro vencedores nacionais, garantindo vaga na equipe brasileira para a Olimpíada Internacional de Inteligência Artificial (IOAI), realizada na China em agosto.

O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, atribuiu o sucesso dos alunos ao trabalho conjunto entre governo, escolas, professores e à dedicação dos estudantes. Já o diretor de Inovação e Tecnologia da Seed, Claudio Aparecido de Oliveira, destacou a importância dos projetos de incentivo ao uso de tecnologia nos colégios estaduais, como o programa de robótica e programação, que atende mais de 400 mil alunos na rede de ensino.