Alunos de Rio Bonito do Iguaçu visitam pontos turísticos de Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duzentos e quarenta estudantes do Colégio Estadual Ludovica Safraider, de Rio Bonito do Iguaçu, participarão de visitas educativas a Foz do Iguaçu nesta quinta (11), sexta (12) e na segunda-feira (15). A atividade, viabilizada pela Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), encerra o ano letivo após o município ter sido atingido por um tornado no mês passado.

Divididos em grupos de 80, os alunos dos ensinos Fundamental e Médio visitarão três pontos turísticos: o aquário AquaFoz, o Parque das Aves e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. O transporte será feito por ônibus de linha especiais, parte contratados por licitação e parte viabilizados com recursos do programa Partiu Museu.

Programação educativa

No AquaFoz, os estudantes terão contato com a biodiversidade aquática e temas de conservação ambiental. No Parque das Aves, aprenderão sobre a fauna da Mata Atlântica e proteção de espécies ameaçadas. Na Usina de Itaipu, vivenciarão conceitos de energia renovável e desenvolvimento sustentável.

Joelma Moreira Gonçalves, aluna do 8° ano, expressa seu entusiasmo: “Estou muito ansiosa para conhecer o aquário, aprender coisas novas e aproveitar cada detalhe”. Caroline Carpes Ferreira, também de 15 anos, vê o passeio como uma recompensa após as dificuldades enfrentadas com o tornado.

O Colégio Ludovica Safraider foi uma das unidades mais afetadas pelo tornado em 7 de novembro. Um investimento de R$ 10 milhões foi autorizado para sua reconstrução completa, a ser executada pelo Fundepar. Medidas de atendimento humano e pedagógico também foram adotadas, incluindo suporte psicológico e aulas remotas para garantir a continuidade do aprendizado dos estudantes.