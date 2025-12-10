Aviso de Pauta

Alunos de Rio Bonito do Iguaçu visitam AquaFoz após impacto de tornado

Após os impactos do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, 240 estudantes do Colégio Estadual Ludovica Safraider encerrarão o ano letivo com uma visita educativa ao AquaFoz, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. A ação, que ocorrerá ao longo de três dias (11, 12 e 15 de dezembro), visa proporcionar acolhimento, lazer e reforço pedagógico aos alunos afetados.

No primeiro dia da visita, quinta-feira (11), 80 alunos participarão do passeio, acompanhados por seis professores e pela diretora do colégio. O roteiro inclui atividades educativas sobre ecossistemas aquáticos e conservação ambiental no recém-inaugurado centro de educação e entretenimento da região.

Experiência imersiva e educação ambiental

O AquaFoz abriga mais de 300 espécies em tanques que somam 3,3 milhões de litros de água, oferecendo uma experiência imersiva por ambientes de água doce e salgada. A visita proporcionará aos estudantes a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos de forma interativa e lúdica.

A iniciativa busca não apenas oferecer um momento de descontração aos alunos após os eventos traumáticos causados pelo tornado, mas também reforçar conteúdos pedagógicos relacionados ao meio ambiente e à biodiversidade aquática. A visita ao AquaFoz está programada para começar às 10 horas, na Avenida das Cataratas, 8.100, Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu.

