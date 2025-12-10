Alunos de Rio Bonito do Iguaçu visitam AquaFoz após impacto de tornado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após os impactos do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, 240 estudantes do Colégio Estadual Ludovica Safraider encerrarão o ano letivo com uma visita educativa ao AquaFoz, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná. A ação, que ocorrerá ao longo de três dias (11, 12 e 15 de dezembro), visa proporcionar acolhimento, lazer e reforço pedagógico aos alunos afetados.

No primeiro dia da visita, quinta-feira (11), 80 alunos participarão do passeio, acompanhados por seis professores e pela diretora do colégio. O roteiro inclui atividades educativas sobre ecossistemas aquáticos e conservação ambiental no recém-inaugurado centro de educação e entretenimento da região.

Experiência imersiva e educação ambiental

O AquaFoz abriga mais de 300 espécies em tanques que somam 3,3 milhões de litros de água, oferecendo uma experiência imersiva por ambientes de água doce e salgada. A visita proporcionará aos estudantes a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação dos ecossistemas aquáticos de forma interativa e lúdica.

A iniciativa busca não apenas oferecer um momento de descontração aos alunos após os eventos traumáticos causados pelo tornado, mas também reforçar conteúdos pedagógicos relacionados ao meio ambiente e à biodiversidade aquática. A visita ao AquaFoz está programada para começar às 10 horas, na Avenida das Cataratas, 8.100, Vila Yolanda, em Foz do Iguaçu.