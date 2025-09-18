Alunos da rede estadual têm vaga na universidade com o Aprova Paraná

Milhares de estudantes da rede pública poderão realizar o sonho de ingressar em uma universidade estadual no ano que vem. O acesso ao Ensino Superior é garantido pelo Aprova Paraná Universidades, programa educacional que assegura a reserva de 20% das vagas nas universidades estaduais a alunos de escolas públicas, com base na nota obtida na Prova Paraná Mais.

Na edição 2025 do programa, as quase 4 mil vagas estão distribuídas em 1,3 mil cursos de Ensino Superior das universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar).

Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o Aprova Paraná Universidades é um divisor de águas na educação estadual. “O programa representa um avanço no acesso ao ensino superior público. Dessa forma, garantimos que nossos jovens tenham cada vez mais chances de realizar seus sonhos acadêmicos, sem barreiras e com igualdade de oportunidades a todos os paranaenses”, afirmou.

Como participar?

Para participar do programa, estudantes de 3ª ou 4ª série do Ensino Médio de escolas estaduais devem fazer a Prova Paraná Mais marcada para os dias 12 e 13 de novembro. O período de inscrições do Aprova Paraná Universidades deve ter início em janeiro de 2026, quando os candidatos poderão concorrer por vagas em até duas opções de cursos nas universidades participantes.

Lançado em novembro de 2024 pelo Governo do Estado, o programa Aprova Paraná Universidades é fruto de uma parceria entre as secretarias de Estado da Educação (Seed-PR) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) junto às sete universidades estaduais.

A edição inaugural do programa recebeu quase 30 mil inscrições e garantiu o acesso de ao menos 1,6 mil alunos a diferentes cursos de graduação.

“É uma grande oportunidade, sobretudo aos estudantes da educação pública paranaense, de acesso às vagas de Ensino Superior nas nossas universidades estaduais, todas elas muito bem conceituadas e com cursos em todas as áreas do conhecimento. Esta oportunidade não pode ser desperdiçada”, disse o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

Prova Paraná Mais

A Prova Paraná Mais é uma avaliação em larga escala aplicada anualmente de forma censitária, abrangendo estudantes de 2º e 5º anos do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), do 9º ano do Ensino Fundamental (Anos Finais), bem como das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio da rede estadual do Paraná.

Além disso, também avalia estudantes das redes municipais paranaenses que aderem ao programa, consolidando-se como um dos principais instrumentos de diagnóstico educacional do Estado. Ao todo, quase 600 mil estudantes devem realizar a prova em 2025, nas próprias escolas.

Roni Miranda diz que a Prova Paraná Mais é um mecanismo essencial para o aprimoramento da qualidade da educação no Estado. “Por meio das avaliações, podemos criar um ciclo contínuo de avaliação, reflexão e ação pedagógica, sempre com foco em garantir a excelência do ensino para todos os estudantes paranaenses”.