Alunos criam maquete da Ponte de Guaratuba e emocionam comunidade

Estudantes do 4º ano da Escola Municipal Adolpho Vercesi, em Guaratuba, surpreenderam a comunidade ao criar uma maquete detalhada da futura Ponte de Guaratuba para a Feira de Ciências. O projeto, idealizado pela professora Thaís Bueno, uniu a turma em um trabalho coletivo que ultrapassou as expectativas, ganhando destaque na Secretaria Municipal da Educação.

A iniciativa surgiu como uma forma de aproximar os alunos da realidade local, usando a construção da aguardada ponte como tema central. Cada estudante contribuiu com suas habilidades, desde pesquisa e planejamento até a execução prática da maquete.

Ana Júlia, 10 anos, aspirante a arquiteta, mergulhou em pesquisas antes de iniciar sua parte. Daniel Silva Chicone e Miguel Henrique da Rocha, ambos de 9 anos, foram responsáveis pela construção das casas em papelão. Sara Sheron, 10 anos, ajudou na criação do paisagismo, formando morros e vegetação.

O projeto não apenas ensinou sobre trabalho em equipe e planejamento, mas também conectou os alunos com um momento histórico de sua cidade. A professora Thaís ressaltou a importância desse envolvimento: “É muito bonito pensar que, daqui a 10 ou 15 anos, esses estudantes poderão contar que viveram esse momento histórico”.

A maquete, agora em exposição na Secretaria Municipal da Educação, tornou-se um símbolo do entusiasmo da comunidade pela obra real. A Ponte de Guaratuba, com 1.240 metros de extensão e orçamento de mais de R$ 400 milhões, promete transformar a mobilidade no litoral paranaense, eliminando a necessidade de travessia por ferry-boat.

Para acompanhar o progresso da construção real, interessados podem visitar o site oficial da obra ou seguir as atualizações no Instagram @pontedeguaratuba.oficial.