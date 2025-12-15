Alunas e professora do CJAP são selecionadas em concurso de ilustração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas alunas e uma professora do Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) foram selecionadas no Concurso de Ilustração do Sesc, que recebeu mais de 4.500 trabalhos com o tema “Etnias do Meu Paraná”. Apenas 90 ilustrações foram escolhidas para compor a coletânea final, dividida em quatro categorias.

O concurso buscou valorizar não só a técnica, mas também a pesquisa sobre a história do Paraná. Os desenhos deveriam representar os diversos povos que formaram e influenciam o estado. As selecionadas do CJAP se classificaram nas categorias Trabalhador do Comércio e Dependentes e Público em Geral.

Laura Maria Romanelli, uma das alunas escolhidas, também conquistou o 4º lugar na categoria Público em Geral. Sua obra, intitulada “Heranças de Muitas Cores”, destacou a influência africana e indígena no Paraná. Como prêmio, Laura recebeu um troféu, certificação, catálogo com os desenhos e uma estadia no Hotel Sesc Caiobá.

A professora de desenho Denise Wendt, também selecionada, criou uma obra inspirada em sua descendência polonesa, integrando elementos arquitetônicos e culturais de diferentes etnias presentes no estado. Já Ana Luiza Bianque Lins, de 15 anos, participou pela primeira vez do concurso com um desenho que representa uma criatura divina protetora das matas indígenas.

O concurso do Sesc contribuiu para valorizar a diversidade étnica e cultural do Paraná, incentivando jovens artistas a pesquisarem e representarem a rica história do estado através de suas ilustrações.