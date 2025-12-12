Alerta de tempestades severas no Oeste e Noroeste do Paraná nesta sexta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) e a Defesa Civil Estadual emitiram um alerta para fortes tempestades nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná nesta sexta-feira (12). Altônia, Guaíra e cidades vizinhas devem concentrar a maior intensidade do fenômeno, com previsão de 80 a 120 milímetros de chuva no Oeste e 50 a 80 milímetros no Noroeste. Há risco de rajadas de vento acima de 70 km/h e queda de granizo em alguns municípios.

O cenário é causado por um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai e norte da Argentina, que favorece o ingresso de umidade e calor da Amazônia para o Sul do Brasil. A Defesa Civil reforça orientações preventivas à população, como manter lanternas disponíveis devido ao risco de quedas de energia, permanecer em casa quando possível e evitar abrigo sob árvores ou postes.

Motoristas devem redobrar a atenção, evitando áreas alagadas, reduzindo a velocidade e parando em local seguro se a visibilidade ficar prejudicada. Em casos de vento intenso, recomenda-se manter distância de estruturas frágeis e recolher objetos soltos em áreas externas. Para emergências, os telefones 199 e 193 estão disponíveis.

A previsão indica que todo o estado enfrentará um fim de semana instável, com risco de chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas em várias regiões. A população deve acompanhar os boletins oficiais e evitar áreas de risco durante os períodos de maior instabilidade.