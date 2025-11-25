Ajuda humanitária chega a Ponta Grossa após forte chuva de granizo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As primeiras remessas de ajuda humanitária enviadas pelo Governo do Paraná chegaram na manhã desta terça-feira (25) a Ponta Grossa, após a forte chuva de granizo que atingiu diversos bairros da cidade dos Campos Gerais na tarde de segunda-feira (24). Um pacote com 2.600 telhas enviadas pela Defesa Civil já está na cidade, sendo distribuídas para imediata instalação nas casas que tiveram as coberturas danificadas.

Ainda nesta terça-feira, chegarão à cidade 300 colchões e 300 kits dormitório. Os kits fornecidos pela Defesa Civil do Paraná incluem lençol, travesseiro, fronhas, cobertor e itens básicos de acomodação, destinados a garantir melhores condições de descanso às famílias afetadas.

A distribuição dos materiais ocorre em três pontos definidos pela Prefeitura: Corpo de Bombeiros do Centro, Corpo de Bombeiros do bairro Uvaranas e Ginásio de Esportes do Santa Mônica. Os levantamentos dos estragos continuam sendo realizados em conjunto pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura.

Segundo o Simepar, os radares registraram a passagem da tempestade por volta das 17h de segunda-feira. A célula atravessou a área urbana de Ponta Grossa no sentido Sul–Norte, em direção a Carambeí. As pedras de gelo, com cerca de 3 centímetros de diâmetro, causaram destelhamentos, danos estruturais e pontos isolados de alagamento.

Ainda não há estimativa oficial de famílias desabrigadas ou desalojadas, mas o granizo atingiu diversos bairros, incluindo Uvaranas, Cará-Cará, Olarias, Oficinas, Boa Vista, 31 de Março, Vila Princesa, Vila Marina e Jardim Carvalho, entre outros. No domingo, também houve registro de granizo em Guarapuava, Nova Laranjeiras e Laranjeiras do Sul.