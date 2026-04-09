Agepar confirma novo concurso no Paraná com 23 vagas e salário de até R$ 10 mil

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) confirmou a contratação do Cebraspe como banca organizadora de seu novo concurso público 2026, que terá 23 vagas imediatas em 8 diferentes áreas de trabalho e salário de até R$ 10 mil.

Com a banca definida, a expectativa agora gira em torno do cronograma de provas e dos requisitos específicos para as 23 vagas imediatas, que ainda não foi publicado. O contrato foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), marcando o último passo antes da publicação oficial do edital de abertura.

Cargos, vagas e salários de R$ 10,3 mil

A seleção é destinada ao cargo de Especialista em Regulação, exigindo nível superior em áreas específicas de atuação profissional.

A remuneração inicial é composta pelo salário de R$ 9.500,00 somado ao auxílio alimentação de R$ 834,74, totalizando R$ 10.334,74.

As oportunidades estão distribuídas entre as carreiras de Engenharia Civil (7), Engenharia Ambiental (5), Administração (3), TI (2), Direito (2), Economia (2), Contabilidade (1) e Engenharia Elétrica (1).

Concurso da Agepar 2026 tem cinco etapas

O concurso será composto por cinco etapas distintas: provas objetivas, provas dissertativas, avaliação de títulos, curso de formação e inspeção médica.

A prova objetiva terá 60 questões de múltipla escolha (5 alternativas), divididas entre 25 de conhecimentos gerais e 35 de conhecimentos específicos.

As duas primeiras etapas (objetiva e dissertativa) possuem caráter eliminatório e classificatório, enquanto o curso de formação e a inspeção médica são apenas eliminatórios.