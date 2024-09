Agências começam a semana com 5,3 mil vagas de emprego na grande Curitiba

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 21.687 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.661 oportunidades. Na sequência, aparecem as de operador de caixa, com 742 vagas, abatedor, com 737, e faxineiro, também com 737 oportunidades.

A Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.310). São 482 vagas para alimentador de linha de produção, 340 para faxineiro, 283 para operador de caixa, e 260 para auxiliar nos serviços de alimentação.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 52 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de consultor de vendas (curso técnico ou superior em gestão comercial, vendas ou áreas afins) com 05 vagas, auxiliar de desenvolvimento infantil (cursando superior em magistério ou pedagogia) com 04 vagas, auxiliar administrativo (cursando administração, contabilidade ou afins) com 04 vagas, e técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho) com 03 vagas.

A região de Cascavel aparece em seguida (4.825), com 1.349 oportunidades para alimentador de linha de produção, 480 para abatedor, 240 para magarefe e 169 para servente de obras.

Nas demais regionais do Interior são destaques Londrina (2.940), Campo Mourão (2.142), Pato Branco (1.671) e Foz do Iguaçu (1.298). Em Londrina, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 869 vagas, motorista de caminhão, com 120, operador de caixa, com 114, e ajudante de motorista, com 103 oportunidades.

Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 831 oportunidades, magarefe, com 258, abatedor, com 95, e trabalhador volante da agricultura, com 83. Em Pato Branco, os destaques são para alimentador de linha de produção (612), magarefe (101), operador de caixa (68) e abatedor (​​52) .

Na região de Foz do Iguaçu, são ofertadas 420 vagas para alimentador de linha de produção, 104 para repositor de mercadorias, 59 para faxineiro e 58 para operador de caixa.

Em Guarapuava, com 723 vagas, há oportunidades para motoristas de caminhão (25) e atendente de lojas e mercados (39). Em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, as funções que lideram as ofertas são alimentador de linha de produção (82) e trabalhador volante da agricultura (55).

ATENDIMENTO – Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. Saiba como fazer o agendamento para as entrevistas.

