Adeus, antigo terminal: Santa Terezinha de Itaipu ganha nova rodoviária

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná autorizou neste sábado (28) a construção do novo Terminal Rodoviário Integrado em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do estado. O convênio, firmado pela Secretaria das Cidades (Secid), prevê um investimento total de R$ 13.846.601,00, sendo R$ 11 milhões do governo estadual e R$ 2.846.601,26 de contrapartida da prefeitura municipal.

A nova estrutura será erguida na Rua Adolpho Lolatto, ao lado do Parque Ecológico Domingos Zanette, em um terreno doado pelo estado. Com 930 metros quadrados de área construída, o terminal contará com mais de mil metros quadrados de pavimentação em paver e cerca de 5 mil metros quadrados de asfalto, proporcionando espaço adequado para embarque, desembarque, estacionamento e manobra de veículos.

O projeto visa atender à demanda de mais de 4 mil trabalhadores que se deslocam diariamente para Foz do Iguaçu e cooperativas da região. Com a nova instalação, todos os ônibus intermunicipais e interestaduais que passam por Santa Terezinha de Itaipu realizarão embarque e desembarque exclusivamente no novo espaço.

Além disso, serão implementadas quatro linhas interbairros para facilitar o acesso da população ao terminal. A localização estratégica, em via marginal à BR-277, promete melhorar o fluxo de veículos, aumentar a segurança dos passageiros e evitar a circulação de ônibus nas vias internas da cidade.

A previsão é que a obra melhore significativamente a mobilidade urbana e a qualidade do transporte público na região, beneficiando diretamente os moradores e trabalhadores que dependem do serviço para suas atividades diárias.