Adapar certifica agroindústria e município para venda estadual de alimentos

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) concedeu certificados do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-PR) à agroindústria Pescados Talismã, de Umuarama, e ao município de Mandaguari. As entregas ocorreram nos dias 8 e 9 de janeiro, respectivamente, com a presença de autoridades locais e representantes da Adapar.

Com a certificação, os produtores podem agora comercializar seus produtos em todo o estado do Paraná, superando a restrição anterior de vendas apenas no município de origem. O Susaf-PR visa fomentar o crescimento econômico da agroindústria familiar, garantindo padrões sanitários de qualidade e ampliando oportunidades de mercado.

O diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, destacou a importância do programa para o protagonismo do Paraná na produção de alimentos. Segundo ele, o Susaf permite que agricultores familiares forneçam produtos de alta qualidade e seguros para todo o território paranaense.

Em Umuarama, a Pescados Talismã, especializada na produção de tilápias, recebeu o Selo Susaf-PR. O proprietário, Jonas Ribeiro, considerou a certificação um divisor de águas para a empresa, prevendo expansão e crescimento. Já em Mandaguari, a prefeita Ivoneia Furtado ressaltou que produtores locais de alimentos de origem animal poderão agora vender em todos os 399 municípios do estado.

O Susaf-PR, criado em 2013 e regulamentado em 2020, já conta com 199 municípios participantes e 154 agroindústrias cadastradas. Para obter o selo, os estabelecimentos devem primeiro registrar-se no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e atender a rigorosos padrões sanitários. Após cumprir todas as exigências, podem solicitar formalmente a adesão ao Susaf-PR junto à Adapar.