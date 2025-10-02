Acidentes com produtos perigosos interditam rodovias pelo Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta quinta-feira (02/10), dois trechos de rodovias do Paraná permanecem bloqueados para conter o vazamento de substâncias na pista após acidentes envolvendo caminhões.

Em Carambeí, no quilômetro 306 da PR-151, um veículo que transportava combustível tombou sobre a pista. A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou, por volta das 10 horas, a faixa 2 (direita) da pista sentido Sengés da PR-151 foi liberada para o fluxo de veículos no km 306,411, em Carambeí. No sentido Ponta Grossa o trânsito segue pelo desvio da base operacional da EPR Litoral Pioneiro. Não há lentidão no trecho.

Já em Arapongas, na PR-444, o cenário é semelhante. Na tarde de quarta-feira (1º/10), um caminhão tombou no quilômetro 19 da rodovia enquanto transportava ácido propiônico. A substância, considerada corrosiva, é utilizada como conservante em alimentos, mas exige cuidados especiais em casos de vazamento.

Às 8h50 desta quinta-feira, as duas faixas da rodovia continuavam bloqueadas no trecho, gerando aproximadamente três quilômetros de congestionamento no sentido Maringá. Já o fluxo de veículos em direção a Londrina estava sendo desviado pelo contorno de Mandaguari.

As equipes trabalham nos locais para conter os produtos e liberar as rodovias. Ainda não há previsão para a liberação total do tráfego.

🚨PR 444 – Km 19



Região de Arapongas



Condições da Via: Faixas totalmente bloqueadas para atendimento a um sinistro! Aproximadamente 03 km de filas no sentido Maringá, já o fluxo para Londrina está sendo desviado pelo contorno de Mandaguari.#DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) October 2, 2025

🛣️ Atualização de tráfego



O fluxo de veículos permanece com desvio no km 306,411 da PR-151, em Carambeí, onde um caminhão carregado com combustível tombou. Não há lentidão no trecho.



Há lentidão na BR-277, entre Curitiba e São José dos Pinhais, devido ao alto fluxo de veículos.… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) October 2, 2025