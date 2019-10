Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Garcia, que fazia o trajeto Curitiba – Campo Mourão, e um caminhão bitrem de Caxias do Sul (RS) deixou oito pessoas feridas por volta da meia-noite desta segunda-feira (14), no sentido norte da BR-376, região de Ponta Grossa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o motorista do ônibus teria dormido ao volante, batendo atrás do caminhão. Nenhuma das vítimas se feriu com gravidade.

Apesar de a parte dianteira do ônibus ter ficado bastante destruída, não houve feridos graves. Do total de 28 passageiros, sete sofreram escoriações sem gravidade e foram encaminhados a um hospital de Ponta Grossa. O motorista do ônibus sofreu uma fratura no pé e lacerações na perna e foi levado ao pronto-socorro municipal.

O motorista do caminhão fez teste de bafômetro, com resultado negativo. Ele não se feriu. Já o condutor do ônibus, como foi atendido e encaminhado ao hospital, não foi submetido ao teste.