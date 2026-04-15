Acidente com caminhões interdita BR-277 na Serra do Mar

Um homem morreu em grave acidente envolvendo dois caminhões no km 37 da BR-277, na cidade de Morretes, interditou as duas pistas da rodovia sentido litoral do Paraná. A batida aconteceu no final da madrugada e a carga dos caminhões ficou espalhada pela pista. Um dos veículos tombou no local. Por volta das 7h30 o congestionamento chegava a 10 quilômetros, segundo a EPR Litoral Pioneiro.

O fluxo sentido Curitiba está liberado em apenas uma pista, já que outras duas estão endo usadas por motoristas que seguem sentido Paranaguá.