Com mais 6.815 ocorrências confirmadas nesta terça-feira (26), a pandemia de coronavírus no Paraná chegou a 528.624 infectados desde março do ano passado. Desses, 388.812 – o que representa 74% – são considerados recuperados da patologia. Os números são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que confirma ainda mais 81 mortes causadas pela covid-19 – 33 mulheres e 48 homens, de 34 a 93 anos – elevando o total de vítimas para 9.510.

Atualmente, há 12.680 pacientes aguardando resultado de exames de coronavírus para confirmar ou descartar o diagnóstico. Estão internados com suspeita ou confirmação da Covid-19, 2.672 moradores do estado, considerando todos os tipos de leitos das redes pública e privada voltados exclusivamente para o atendimento da doença. As UTIs SUS adulto estão com taxa de ocupação de 84%, com 192 das 1.209 unidades ativadas livres para receberem pacientes.