274 cidades do Paraná já iniciaram vacinação contra Vírus Sincicial Respiratório

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
10/12/25

Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) revelou que 274 cidades paranaenses iniciaram a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) até terça-feira (9). Outras 94 cidades começam a imunização nesta quarta-feira (10), totalizando 368 municípios aplicando a vacina. O público-alvo são mulheres grávidas a partir da 28ª semana de gestação, com o objetivo de proteger recém-nascidos até os seis meses contra a bronquiolite.

De acordo com o levantamento, 23 cidades adicionais iniciarão a vacinação até sexta-feira (12), e outras 7 na próxima semana, garantindo a cobertura nos 399 municípios do Paraná. As doses chegaram ao Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) na quarta-feira (3) e foram distribuídas às Regionais de Saúde no dia seguinte.

O estado recebeu 37.120 doses do imunizante, que foi incorporado ao calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) este ano. Anteriormente, a vacina estava disponível apenas na rede privada, com custo médio de R$ 1,6 mil, sendo considerada a mais cara já disponibilizada no país.

Curitiba, Cruzmaltina, Ivaiporã, Jardim Alegre, Manoel Ribas, Castro e São Jorge d’Oeste foram as primeiras cidades a iniciarem a aplicação na sexta-feira (5). O Paraná aguarda o recebimento de mais doses do Ministério da Saúde, visto que há uma estimativa de vacinar mais de 138 mil gestantes no estado.

