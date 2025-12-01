Ensino Superior

14 mil candidatos realizam provas do PSS da UEPG em 19 cidades do Paraná

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
Atualizado: 01/12/25 17h07

Cerca de 14 mil candidatos participaram neste domingo (30) das provas do Processo Seletivo Seriado (PSS) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O exame foi aplicado em 19 cidades do Paraná, incluindo Ponta Grossa, Curitiba e Londrina. O PSS é composto por três provas realizadas ao longo do Ensino Médio, com 565 vagas oferecidas no PSS 3 para 40 cursos de graduação.

Os gabaritos já estão disponíveis no site do PSS. O resultado final do PSS 3 está previsto para até 19 de dezembro, com divulgação por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da UEPG. Para os candidatos do PSS 1 e 2, o desempenho individual será divulgado a partir de 1º de março de 2026.

Segundo Edson Luis Marchinski, coordenador de Processos Seletivos da UEPG, a taxa de abstenção foi de 9,4% do total de inscritos. Ele destacou a pontualidade dos candidatos e a melhoria no fluxo de veículos no Campus Uvaranas em comparação com o ano anterior.

Bruna Barbosa, candidata de Prudentópolis que realizou o PSS 1, expressou seu desejo de estudar Odontologia na UEPG. Já Isis Domingues Souza, de Ventania, almeja uma vaga no curso de Direito, citando a boa reputação da universidade como motivação.

Para muitos candidatos do PSS 1, esta foi a primeira experiência com uma prova de ingresso universitário. Os locais de prova foram marcados pela presença de familiares ansiosos e orgulhosos, especialmente antes e após o fechamento dos portões.

