1,3 mil celulares confiscados vão reforçar Central 190 da PM no Paraná

Aparelhos celulares apreendidos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, serão utilizados no atendimento do telefone de emergência 190. Ao todo, são 1.315 aparelhos entregues a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, os celulares que ganharão uma nova utilidade foram apreendidos na Operação Transporter, que investigou crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no estado. Os aparelhos são avaliados em aproximadamente R$ 2 milhões.

De acordo com o Governo do Estado, a medida tem como objetivo melhorar a comunicação e a eficiência no serviço prestado à população.

“Podem ter certeza de que esse material será bem utilizado pelo policial que está lá na ponta, garantindo uma melhor qualidade de serviço e um resultado ainda melhor para a sociedade” enfatizou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva

Durante o primeiro semestre, segundo a PM, foram realizadas 547,6 mil atendimentos por chamada do 190. Além disso, no app 190, foram 51,2 mil chamados até o início de julho, indicando que o ano pode registrar um novo recorde de utilização.