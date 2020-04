O coronavírus atinge mais de um quarto dos municípios do Paraná. De acordo com o boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), de quarta-feira (22), das 399 cidades do estado, 111 já registram casos da covid-19, o equivalente a 27,8%.

Os municípios mais atingidos são Curitiba, com 380 casos confirmados e 14 mortes, além de Londrina, no Norte, com 91 casos e oito mortes, e Cascavel, no Oeste, com 64 casos e três mortes. Já entre os gêneros, as mulheres lideram o número de infecções. São 536 mulheres e 527 homens confirmados com a doença.

No período de 22 dias, o número de cidades atingidas pela pandemia mais do que dobrou. No dia 3 de abril, quando o Paraná somava um total de 250 casos confirmados, eram 43 cidades com casos de coronavírus. Agora, com 111 municípios, o crescimento neste período foi de 158%.

Faixa etária dos infectados

Adultos entre 30 e 59 anos seguem liderando a faixa etária de infectados pelo coronavírus no Paraná. São 637 casos, representando 59,9% do total. Nas análises anteriores dos infectados feita pela Sesa, o perfil à frente era o mesmo. Isso, segundo a Secretaria de Saúde, denota uma certa tendência no contágio.

São 242 casos (22,7%) entre pessoas que têm entre 30 e 39 anos, 200 (18,8%) entre 40 e 49 anos e 195 (18,3%) entre 50 e 59 anos. Se a soma englobar também a faixa de 20 a 29 anos, que tem 147 casos (13,8%), são 73,7% dos casos. A idade média dos confirmados é 46,4 anos.

O Paraná também tem 11 casos confirmados em crianças de até 9 anos e 122 de pessoas acima de 70 anos, considerada a faixa etária de risco.

Mortes

Já a média de idade das vítimas fatais do coronavírus é de 67,8 anos no Paraná. A maior parte na faixa de 80 anos ou mais (15 óbitos, ou 25,8%) e de 50 a 59 anos (mesmo número de casos e percentual em relação à totalidade).

A faixa mais jovem a registrar mortes é entre 30 e 39, com dois casos, 3,4% do total. Um homem de Londrina tinha 37 anos e era hipertenso. Uma mulher de Manoel Ribas faleceu com apenas 34 anos.

Perfil dos infectados por coronavírus no Paraná

Faixa etária

0 – 5 anos – 8 casos – 0,57%

6 – 9 anos – 3 casos – 0,2%

10 – 19 anos – 24 casos – 2,2%

20 – 29 anos – 147 casos – 13,8%

30 – 39 anos – 242 casos – 22,7%

40 – 49 anos – 200 casos – 18,8%

50 – 59 anos – 195 casos – 18,3%

60 – 69 anos – 120 casos – 11,2%

70 – 79 anos – 72 casos – 6,7%

80 anos ou mais – 50 casos – 4,7%

2 casos sem idade identificada

Total: 1.063 casos

Gênero

527 homens

536 mulheres

Cidades

Curitiba – 380

Londrina – 91

Cascavel – 64

Maringá – 50

Foz do Iguaçu – 38

Campo Mourão – 26

Mortes

Faixa etária

30 – 39 anos – 2 casos – 3,4%

40 – 49 anos – 4 casos – 6,8%

50 – 59 anos – 15 casos – 25,8%

60 – 69 anos – 9 casos – 15,5%

70 – 79 anos – 13 casos – 22,4%

80 anos ou mais – 15 casos – 25,8%

Total: 58 óbitos

Cidades

Curitiba – 14

Londrina – 8

Maringá – 5