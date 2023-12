Omoda 5 terá lançamento no Brasil em 2024

A Omoda | Jaecoo confirmou o lançamento do Omoda 5 no mercado brasileiro em 2024. O modelo, que marcará a estreia da empresa no país, terá uma versão topo de linha equipada com motorização 100% elétrica e outras duas versões híbridas-leve.

Durante o primeiro encontro com integrantes da imprensa no Brasil, a empresa relevou o design exterior e interior do Omoda 5 proposto para o mercado, tanto da versão elétrica quanto com motorização híbrida-leve.

As primeiras unidades importadas fazem parte do plano da Omoda | Jaecoo em realizar testes e avaliações com consumidores e parceiros, como concessionários e jornalistas, a fim de assegurar que o produto final terá a aprovação do público local. Por isso, alguns acabamentos e materiais poderão ser adaptados após as clínicas. Após este processo, serão importadas as unidades para homologação, ainda no início de 2024.

“O Omoda 5 chegará ao mercado para atender os consumidores que buscam por novas alternativas, diferentes dos modelos tradicionais, mas sem abrir mão de qualidade, conforto, segurança, tecnologia e sustentabilidade”, afirma Mr. Shawn XU, CEO global da Omoda | Jaecoo.

Diferente de outros mercados, no Brasil, o Omoda 5 será um único produto com diferentes motorizações. A versão topo de linha, 100% elétrica, chega ao mercado brasileiro primeiro. Na sequência, a motorização híbrida-leve será lançada em duas diferentes versões.

“Sabemos que nos últimos anos o mercado consumidor de elétricos no Brasil tem crescido, mas ainda está em um estágio inicial de transição se compararmos com o número de vendas de veículos a combustão. Por isso, ofereceremos diferentes opções de motorização ao consumidor brasileiro, permitindo que ele possa adquirir a versão que melhor atende às suas necessidades”, diz Mr. Shawn.

Design do Omoda 5

O Omoda 5 foi desenvolvido seguindo o conceito “Art in Motion”, que busca oferecer além de um produto, um conceito único de cores e formas, e um design funcional que é atraente por fora e oferece uma nova experiência ao volante.

Com grade elegante, rodas de liga leve de 18”, teto flutuante, design traseiro no estilo fastback, luzes diurnas em forma de T e faróis dinâmicos, cada elemento do Omoda 5 enfatiza um visual moderno e esportivo. As dimensões do SUV são 4,40 metros de comprimento, 1,83m de largura e 1,59m de altura. No interior do veículo, destaque para as telas de 10.25” para o painel de instrumentos e a central multimídia.

Além do design avançado e futurista, o Omoda 5 oferece alta segurança a todos os ocupantes. Prova disto é a nota máxima de cinco estrelas que o veículo recebeu em testes do Euro Ncap, um dos programas de avaliações de automóveis mais exigentes do mundo.