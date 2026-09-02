Oficina gratuita ensina tecnologia sem complicação para público 50+

Ficar perdido na hora de mandar uma mensagem, chamar um carro por aplicativo ou acessar a conta do banco pelo celular tem solução. A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) Câmpus Londrina está com vagas abertas para uma oficina gratuita de smartphone focada exclusivamente em quem tem 50 anos ou mais. As aulas são totalmente práticas e as inscrições terminam no dia 4 de setembro.

Com o avanço cada vez mais rápido da tecnologia, é comum que uma boa parte da população sinta dificuldade de acompanhar tantas novidades digitais. A ideia do curso é exatamente quebrar essa barreira e devolver a autonomia para os participantes. Durante os encontros, os alunos aprendem a dominar os recursos do próprio aparelho para o dia a dia, ganhando confiança para usar serviços de saúde, transporte, redes sociais e bancos sem depender da ajuda de familiares.

Para participar, a única exigência é levar o celular que já costuma usar. A iniciativa une o útil ao agradável ao promover um encontro direto entre diferentes gerações: quem ensina o passo a passo são os próprios estudantes da universidade, por meio da disciplina de Projeto Comunitário.

Essa troca de vivências beneficia todo mundo, tirando a tecnologia do campo teórico e levando para a realidade social. “Ao compartilhar conhecimentos com a comunidade, os futuros profissionais vivenciam experiências que complementam sua formação técnica e contribuem para uma atuação mais humana e cidadã”, explica Camilla Ohya de Lima Pavaneli, responsável pelo projeto na PUCPR Londrina.

Serviço

Oficina de Smartphone 50+

Público: pessoas com 50 anos ou mais

pessoas com 50 anos ou mais Inscrições: até 04 de setembro

até 04 de setembro Contato: WhatsApp (43) 99183-6172 | Telefone (43) 3372-6025

WhatsApp (43) 99183-6172 | Telefone (43) 3372-6025 Período das aulas: de 05 de setembro a 31 de outubro

de 05 de setembro a 31 de outubro Horário: sábados, das 8h30 às 11h30

sábados, das 8h30 às 11h30 Local: PUCPR Câmpus Londrina – Avenida Jockey Club, 485 – Hípica.