O que fazer em Curitiba no fim de semana: carros clássicos, música eletrônica e muito mais

O mês de maio começa com força total na capital paranaense. Aproveitando o clima de feriado prolongado do Dia do Trabalho, a agenda cultural de Curitiba para este sábado (02) e domingo (03) traz programações diversificadas para curtir com a família ou com os amigos. As atrações contam com festivais de música de nível internacional, encontros de carros clássicos e uma rica programação teatral e de feiras.

Confira abaixo os principais destaques do que está rolando na cidade:

1. 7ª Edição do Curitiba Volksfest

Para os apaixonados por motores e cultura automotiva, o Bosque São Cristóvão sedia até domingo (03) a sétima edição do Curitiba Volksfest. O espaço foi transformado em um verdadeiro museu a céu aberto, reunindo carros raros, modelos customizados e relíquias que contam a história da Volkswagen.

Além dos automóveis, o evento conta com gastronomia, chopes artesanais da Way Beer e mais de 12 bandas que se revezam no palco tocando rock, blues e tributos a grandes ícones como Tim Maia e Elvis Presley.

Quando: Sábado (02/05) e Domingo (03/05), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 20h (domingo).

Sábado (02/05) e Domingo (03/05), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 20h (domingo). Onde: Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188 – Santa Felicidade).

Bosque São Cristóvão (Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 188 – Santa Felicidade). Ingressos: A partir de R$ 20 neste link oficial. Crianças de até 14 anos e pessoas acima de 60 anos não pagam.

2. Warung Day Festival 2026

O tão aguardado Warung Day Festival 2026 toma conta da Pedreira Paulo Leminski e da Ópera de Arame neste sábado (02). Considerado o templo da música eletrônica no sul do Brasil, o festival reúne grandes nomes da cena nacional e internacional, como Charlotte de Witte, Guy Gerber e Monolink.

Com uma estrutura de tirar o fôlego, o evento é uma experiência imersiva que une música de qualidade e a natureza exuberante do Parque das Pedreiras.

Quando: Sábado (02/05), a partir das 12h.

Sábado (02/05), a partir das 12h. Onde: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches).

Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches). Ingressos: Vendas a partir de R$ 280 (Meia Social, que converte parte do valor ao Hospital Pequeno Príncipe). Garanta o seu pela Blueticket ou Ingresse.

3. O Grande Circo Místico e Dança da Meia-Lua – In Concert

A música clássica e popular ganha espaço no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha) com um espetáculo grandioso. Ideal para quem busca um programa cultural mais tranquilo e emocionante.

Quando: Sábado (02/05) às 20h30 e Domingo (03/05) às 17h.

Sábado (02/05) às 20h30 e Domingo (03/05) às 17h. Onde: Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Auditório Salvador de Ferrante – Guairinha (Rua XV de Novembro, 971 – Centro). Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Vendas neste link.

4. Teatro: Muito Dinheiro Envolvido

O Teatro José Maria Santos apresenta o espetáculo “Muito Dinheiro Envolvido”, uma ótima pedida para quem aprecia o teatro contemporâneo de qualidade.

Quando: Sábado (02/05) às 20h00 e Domingo (03/05) às 19h00.

Sábado (02/05) às 20h00 e Domingo (03/05) às 19h00. Onde: Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco).

Teatro José Maria Santos (Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco). Ingressos: Preço único de R$ 80, disponíveis no Disk Ingressos.

5. Feiras de Domingo (03/05)

Feira Empreendedores da Nossa Terra: Edição especial de Dia das Mães, excelente para antecipar presentes e apoiar os artesãos locais.

Edição especial de Dia das Mães, excelente para antecipar presentes e apoiar os artesãos locais. Feira Vegana Veg&Tals: Espaço gastronômico e cultural dedicado à alimentação sustentável e livre de crueldade animal.