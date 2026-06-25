O que fazer em Curitiba hoje? Tributo ao Rei do Pop é o grande destaque

O palco do Guairão recebe nesta quinta-feira (25) um dos maiores covers do Rei do Pop do mundo. Rodrigo Teaser brilha no Teatro Guaíra em tributo a Michael Jackson apresenta seu aclamado tributo a Michael Jackson na capital paranaense, liderando uma noite que ainda reserva opções de pop rock gratuito no Centro Histórico, música instrumental e comédia solo.

Grandes Shows e Música ao Vivo

Rodrigo Teaser – Tributo ao Rei do Pop: O artista, considerado um dos principais covers de Michael Jackson no mundo, se apresenta hoje no icônico palco do Guairão – Teatro Guaíra. Os ingressos podem ser consultados no site oficial do DiskIngressos.

Banda Rádio K7 no Jokers: Para quem busca uma opção gratuita no Centro Histórico, o Jokers Pub abre suas portas a partir das 20h. O grupo apresenta clássicos do pop rock nacional das décadas de 70 e 80 com entrada franca.

Carol Panesi – Alquimista Universal: Dedicado aos admiradores de MPB contemporânea e música instrumental, o show da multi-instrumentista acontece às 20h no espaço da Caixa Cultural Curitiba.

Festival Camões no Teatro Paiol: A celebração da cultura lusitana traz o foco para o fado e sonoridades tradicionais. A cantora Ananda Botelho Mendes se apresenta às 20h no histórico Teatro Paiol.

Teatro e Comédia

O Coringa com Maurício Dollenz: O humorista apresenta seu show solo de stand-up e improviso focado no riso. A apresentação está marcada para as 21h no D House Curitiba.

No Dia Seguinte: A Quase História da Tevê Brasileira: A comédia será encenada hoje, às 20h, no Teatro José Maria Santos.

A Escola TBEC – 30º Festival Alunos Encena: Com uma temática reflexiva sobre relações humanas e empatia, a peça entra em cartaz às 20h no Teatro Barracão Encena.

Lazer e Experiências Diferentes

Encontro Arte & Pausa: O Officina Restô Bar promove, às 19h30, um workshop descontraído onde os participantes pintam suas próprias taças de vidro enquanto aproveitam a gastronomia e o ambiente da casa. Todos os materiais necessários estão inclusos.