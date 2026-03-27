O desenho que virou obra: Assembleia atende estudante e quadra da escola se torna realidade

Uma ideia simples, desenhada em um pedaço de papel, foi o ponto de partida para uma transformação concreta na vida de centenas de estudantes do Norte Pioneiro. O que começou como o sonho de um aluno virou uma obra entregue: uma nova quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina.
A história tem como protagonista o estudante Thiago Henrique Siqueira Barbosa, que encontrou na escuta da Assembleia Legislativa do Paraná uma oportunidade de ser ouvido — e de fazer a diferença.
Um desenho que virou demanda real
Durante a passagem da Assembleia Itinerante pelo município, estudantes puderam apresentar sugestões diretamente aos representantes do Legislativo. Entre eles, Thiago decidiu ir além do texto.
Em vez de escrever, desenhou: uma quadra coberta, com alunos praticando atividades mesmo em dias de chuva – uma realidade que ainda não existia na escola.
“Eu desenhei uma pessoinha numa quadra coberta, com uma chuvinha”, conta.
O gesto simples representava uma espera antiga. Segundo o próprio estudante, a comunidade escolar aguardava há cerca de 14 anos por um espaço adequado para as aulas de Educação Física.
Da escuta ao encaminhamento
A participação na Assembleia Itinerante transformou a sugestão em encaminhamento formal. A demanda foi recebida pelo Legislativo estadual, que atuou na interlocução com o Governo do Paraná para viabilizar a obra.
Pouco tempo depois, Thiago foi chamado à direção da escola – e recebeu a notícia que mudaria a rotina de todos.
“O projeto da quadra coberta seria atendido. A quadra ia sair do papel”, relembra.
A partir daí, o projeto avançou pelos canais institucionais, com execução por meio do Governo do Estado, via Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).
Investimento e estrutura
A nova quadra poliesportiva coberta foi construída com investimento superior a R$ 2,4 milhões, reforçando a política de melhorias na infraestrutura da rede estadual de ensino.
O espaço conta com aproximadamente 651 metros quadrados e atende uma escola com cerca de 400 alunos do Ensino Fundamental e Médio.
Mais do que números, a obra representa uma mudança prática no dia a dia escolar.
Impacto direto na aprendizagem
Antes da nova estrutura, dias de chuva significavam adaptação: as aulas de Educação Física precisavam ser realizadas dentro das salas.
Agora, a realidade é outra. A quadra coberta garante:
- continuidade das atividades físicas independentemente do clima
- melhores condições de ensino e segurança
- ampliação de projetos esportivos e eventos escolares
O resultado é um ambiente mais completo, dinâmico e adequado ao desenvolvimento dos estudantes.
Um Legislativo mais próximo
O caso do Colégio Tiradentes exemplifica o papel da Assembleia Itinerante como ponte entre a população e o poder público.
A iniciativa percorre diferentes regiões do Paraná, ouvindo demandas diretamente da sociedade e encaminhando soluções junto aos órgãos responsáveis. Mais do que coletar sugestões, o programa evidencia um modelo de atuação baseado na escuta ativa e na presença institucional.
Nesse contexto, a história de Thiago ganha ainda mais relevância: mostra que a participação cidadã pode sair do campo simbólico e gerar resultado concreto, benefícios para toda a população.
Quando acreditar faz a diferença
Hoje, com a quadra pronta, o estudante vê seu desenho ganhar forma – e significado coletivo.
“Fiquei muito feliz, porque o meu desenho ajudou a realizar o sonho da escola inteira. E, se você tem um sonho, tem que acreditar”, afirma.
A fala sintetiza o impacto de uma iniciativa que conecta o que a população precisa, encaminha e entrega.
Mais do que uma obra
A entrega da quadra em Santo Antônio da Platina vai além da infraestrutura: representa o encontro entre participação popular e ação pública da Assembleia Legislativa do Paraná.
É a demonstração de que ideias simples, quando encontram canais abertos e instituições dispostas a ouvir, podem se transformar em conquistas reais.
E, neste caso, tudo começou com um desenho.
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