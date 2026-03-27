O desenho que virou obra: Assembleia atende estudante e quadra da escola se torna realidade

Uma ideia simples, desenhada em um pedaço de papel, foi o ponto de partida para uma transformação concreta na vida de centenas de estudantes do Norte Pioneiro. O que começou como o sonho de um aluno virou uma obra entregue: uma nova quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Tiradentes, em Santo Antônio da Platina.

A história tem como protagonista o estudante Thiago Henrique Siqueira Barbosa, que encontrou na escuta da Assembleia Legislativa do Paraná uma oportunidade de ser ouvido — e de fazer a diferença.

Um desenho que virou demanda real

Durante a passagem da Assembleia Itinerante pelo município, estudantes puderam apresentar sugestões diretamente aos representantes do Legislativo. Entre eles, Thiago decidiu ir além do texto.

Em vez de escrever, desenhou: uma quadra coberta, com alunos praticando atividades mesmo em dias de chuva – uma realidade que ainda não existia na escola.

“Eu desenhei uma pessoinha numa quadra coberta, com uma chuvinha”, conta.

O gesto simples representava uma espera antiga. Segundo o próprio estudante, a comunidade escolar aguardava há cerca de 14 anos por um espaço adequado para as aulas de Educação Física.

Da escuta ao encaminhamento

A participação na Assembleia Itinerante transformou a sugestão em encaminhamento formal. A demanda foi recebida pelo Legislativo estadual, que atuou na interlocução com o Governo do Paraná para viabilizar a obra.

Comunidade reunida na nova quadra coberta, resultado de demanda apresentada pela população e atendida por meio da Assembleia Itinerante.

Pouco tempo depois, Thiago foi chamado à direção da escola – e recebeu a notícia que mudaria a rotina de todos.

“O projeto da quadra coberta seria atendido. A quadra ia sair do papel”, relembra.

A partir daí, o projeto avançou pelos canais institucionais, com execução por meio do Governo do Estado, via Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar).

Investimento e estrutura

A nova quadra poliesportiva coberta foi construída com investimento superior a R$ 2,4 milhões, reforçando a política de melhorias na infraestrutura da rede estadual de ensino.

Estudante Thiago Henrique mostra o desenho que deu origem ao pedido por uma quadra coberta, apresentado durante a Assembleia Itinerante.

O espaço conta com aproximadamente 651 metros quadrados e atende uma escola com cerca de 400 alunos do Ensino Fundamental e Médio.

Mais do que números, a obra representa uma mudança prática no dia a dia escolar.

Impacto direto na aprendizagem

Antes da nova estrutura, dias de chuva significavam adaptação: as aulas de Educação Física precisavam ser realizadas dentro das salas.

Agora, a realidade é outra. A quadra coberta garante:

continuidade das atividades físicas independentemente do clima

melhores condições de ensino e segurança

ampliação de projetos esportivos e eventos escolares

O resultado é um ambiente mais completo, dinâmico e adequado ao desenvolvimento dos estudantes.

Um Legislativo mais próximo

O caso do Colégio Tiradentes exemplifica o papel da Assembleia Itinerante como ponte entre a população e o poder público.

Assembleia Itinerante aproxima o Legislativo da população ao ouvir diretamente as demandas dos cidadãos em diferentes regiões do Paraná.

A iniciativa percorre diferentes regiões do Paraná, ouvindo demandas diretamente da sociedade e encaminhando soluções junto aos órgãos responsáveis. Mais do que coletar sugestões, o programa evidencia um modelo de atuação baseado na escuta ativa e na presença institucional.

Nesse contexto, a história de Thiago ganha ainda mais relevância: mostra que a participação cidadã pode sair do campo simbólico e gerar resultado concreto, benefícios para toda a população.

Quando acreditar faz a diferença

Hoje, com a quadra pronta, o estudante vê seu desenho ganhar forma – e significado coletivo.

“Fiquei muito feliz, porque o meu desenho ajudou a realizar o sonho da escola inteira. E, se você tem um sonho, tem que acreditar”, afirma.

A fala sintetiza o impacto de uma iniciativa que conecta o que a população precisa, encaminha e entrega.

Mais do que uma obra

A entrega da quadra em Santo Antônio da Platina vai além da infraestrutura: representa o encontro entre participação popular e ação pública da Assembleia Legislativa do Paraná.

É a demonstração de que ideias simples, quando encontram canais abertos e instituições dispostas a ouvir, podem se transformar em conquistas reais.

E, neste caso, tudo começou com um desenho.

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