Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento

O Santos respirou fundo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (28), o Peixe venceu o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 36ª rodada, ganhando duas posições na classificação.

O Alvinegro Praiano saiu da zona de rebaixamento, indo aos mesmos 41 pontos do Internacional e ficando à frente, em 15º lugar, no saldo de gols.

Como ultrapassou o Colorado, é certo que o clube paulista termina a rodada fora do Z4, que reúne os quatro últimos colocados. O Leão rubro-negro, que acumulou a nona derrota seguida, é o lanterna, com 17 pontos, sem mais chances de permanecer na primeira divisão.

Apesar da presença colocada em dúvida por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar não somente foi relacionado como iniciou o duelo como titular. E foi dos pés dele que saiu o primeiro gol santista.

Em contra-ataque pela direita, o também atacante Guilherme inverteu a jogada para o camisa 10 entrar na área e finalizar no canto esquerdo do goleiro Gabriel, aos 25 minutos.

Dez minutos depois, após cobrança de escanteio pela direita, o volante William Arão cabeceou e acertou a trave direita do Sport.

Na sobra, o zagueiro Rafael Thyere tentou afastar, mas acertou o chute em cima do volante Lucas Kal, do próprio time. A bola desviou e foi para as redes do Leão, aumentando a vantagem alvinegra.

Na etapa final, aos 22 minutos, Neymar cobrou escanteio pela esquerda e o volante João Schmidt, de cabeça, desviou no canto esquerdo de Gabriel.

E o quarto poderia ter saído quatro minutos depois, quando o lateral Matheus Alexandre derrubou o meia Álvaro Barreal na área. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti, mas voltou atrás após rever o lance no vídeo e ver impedimento do volante Zé Rafael no lance.

Goleada debaixo d’água

Mais cedo, o Vasco encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas com uma goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, em São Januário. O triunfo encaminhou a permanência do time carioca na Série A e manteve os gaúchos ameaçados de rebaixamento.

A partida ficou mais de uma hora interrompida por conta das condições do gramado em meio à forte chuva que caiu no Rio de Janeiro. O jogo estava no intervalo. Apesar de as equipes desejarem o adiamento, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima optou pela continuidade do encontro.

O Cruzmaltino segue com o sonho de ir à Libertadores pelo Brasileirão vivo. Se Cruzeiro (3º) ou Fluminense (5º) conquistarem a Copa do Brasil, abrem uma vaga extra à principal competição do continente, destinada ao oitavo colocado da Série A, posto hoje ocupado pelo São Paulo. Com 45 pontos, o time carioca é o 10º, a três pontos do Tricolor. Já o Colorado pode encerrar a 36ª rodada no Z4 se o Vitória superar o Mirassol no sábado (29), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Com oito minutos, o Vasco já vencia por 2 a 0. Aos três, Andrés Gómez desarmou o zagueiro Braian Aguirre no campo do Inter, entrou na área e abriu o placar. Cinco minutos depois, o também atacante Rayan concluiu para as redes a assistência do lateral Paulo Henrique pela direita. Aos 46, o centroavante Ricardo Mathias descontou, após cruzamento do volante Alan Rodríguez.

Depois da longa interrupção pela chuva, o Gigante da Colina voltou do intervalo disposto a aumentar a fatura.

Com um minuto do segundo tempo, Gómez chutou cruzado, Rayan aproveitou e concluiu para o gol. Aos 11, após cobrança de escanteio, o volante Cauan Barros teve de finalizar duas vezes para vencer o goleiro Sérgio Rochet e marcar o quarto dos mandantes. O quinto saiu aos 19 minutos, com o atacante Nuno Moreira recebendo de Paulo Henrique e batendo no canto de Rochet.

Juventude cai para a Série B

Em outro jogo desta noite, o Juventude empatou por 1 a 1 com o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com 34 pontos, o time gaúcho teve o rebaixamento para a Série B decretado com duas rodadas de antecedência, já que dependia de um tropeço do Santos contra o Sport.

O Esquadrão de Aço, que foi a 57 pontos com o empate e ficou mais distante da vaga direta à fase de grupos da Libertadores, saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área de Ademir.

Sete minutos depois, o também atacante Gabriel Taliari aproveitou cruzamento do lateral Marcelo Hermes pela esquerda e deixou tudo igual. O Juventude até balançou as redes mais uma vez, aos 20 da etapa final, com o meia Marcos Paulo, de bicicleta, mas o lance foi anulado por impedimento.