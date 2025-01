Na primeira reunião, Pimentel assina decreto e traça planos para os primeiros 100 dias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O novo prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, conduziu nesta quinta-feira (02) a primeira reunião de secretariado em sua gestão. O local escolhido na sede da prefeitura foi o Salão Brasil. A primeira ação do gestor foi a assinatura do decreto que implementa a meia tarifa do transporte público aos domingos e feriados a R$ 3.

Pimentel estabeleceu como prioridade o planejamento das ações para os primeiros 100 dias de gestão. O prefeito recomendou que as conversas sejam realizadas preferencialmente por telefone ou pessoalmente, reduzindo o uso de mensagens de celular para garantir um entrosamento e diálogo melhor da sua equipe.

Além da assinatura do decreto do transporte público, o prefeito reforçou a necessidade de conduzir a implantação da tarifa zero para desempregados e o vale-creche para famílias com renda até três salários mínimos.

Outra iniciativa destacada na reunião foi a criação de uma comissão para revitalizar o Centro de Curitiba, abrangendo infraestrutura, segurança, moradia, turismo, lazer e cultura. “Queremos a população usando a meia tarifa e aproveitando as boas opções que a cidade oferece”, destacou Pimentel.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Paulo Martins, e do secretário municipal de Governo, Marcelo Fachinello, além de todos os secretários e chefes das Administrações Regionais já definidos.