Forças policiais do Irã efetuaram disparos e lançaram gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes que protestaram contra a negativa inicial do governo iraniano de que havia abatido um avião ucraniano na semana passada, segundo vídeos divulgados na internet nesta segunda-feira.

Gravações enviadas para o Centro de Direitos Humanos do Irã, que tem sede em Nova York, mostram manifestantes fugindo depois de uma bomba de gás lacrimogêneo cair no meio da multidão.

Outro vídeo mostra uma mulher sendo carregada ao mesmo tempo em que se vê um rastro de sangue no chão. Os que estão ao seu redor gritam que ela foi baleada na perna.

O chefe de polícia de Teerã, o general Hossein Rahimi, negou que seus agentes tenham aberto fogo contra manifestantes, embora a agência de notícias semioficial Fars tenha informado que policiais lançaram gás lacrimogêneo em algumas áreas.

Os protestos vieram após o governo iraniano admitir, no sábado, ter derrubado o avião ucraniano por engano, depois de alegar anteriormente que a aeronave teria caído por problemas mecânicos.

O avião, um Boeing 737-800 que tinha como destino Kiev – capital da Ucrânia -, caiu minutos depois de decolar do aeroporto internacional de Teerã na última quarta-feira, matando as 176 pessoas a bordo. A queda ocorreu horas depois de o Irã lançar um ataque com mísseis contra bases militares utilizadas por tropas americanas no Iraque. Fonte: Associated Press.