Velório do Papa Francisco ao vivo; fiéis se despedem na Basílica São Pedro

O Papa Francisco, que morreu aos 88 anos, na última segunda-feira pela manhã, foi considerado um dos mais populares da história da Igreja Católica. Enquanto milhões de fiéis ainda estão em choque, de luto pela partida do pontífice, alguns milhares terão a chance de dar um último adeus a Francisco. O corpo de Jorge Bergólio está sendo velado na Basílica de São Pedro e a fila de fiéis é enorme.

Acompanhe ao vivo a despedida do Papa Francisco, direto do Vaticano, com imagens da Vatican News.

Conforme pedido do próprio Francisco, o corpo está em um caixão simples, sem flores, e o Papa segura um crucifixo. A Guarda Suíça faz a segurança do local e os fiéis não podem parar para fotos ou rezas. A fila se movimenta constantemente.