Veja as autoridades que foram ao funeral do papa Francisco

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A missa do funeral do papa Francisco neste sábado (26) reuniu 166 delegações de países e entidades, incluindo 50 chefes de Estado e dez monarcas em exercício, segundo o Vaticano.

Entre eles, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, que pouco antes da cerimônia tiveram uma conversa “muito produtiva” sobre as negociações para acabar com a Guerra da Ucrânia, de acordo com a Casa Branca.

Eles dividiram a primeira fila do espaço destinado a autoridades com Luiz Inácio Lula da Silva, Emmanuel Macron, da França, e Javier Milei, da Argentina.

Veja abaixo onde estavam essas e outras autoridades, como o príncipe William, que representou o rei Charles 3º do Reino Unido.

*

Em Roma, o presidente argentino, Javier Milei, disse que havia pedido perdão a Francisco após duras críticas ao papa. Como resposta, ouviu do pontífice que são “erros de juventude”. Ele ficou na primeira cadeira da primeira fila.

Ao lado de Milei estavam a secretária-geral da presidência da Argentina e sua irmã, Karina Milei, e o presidente italiano Sergio Mattarella, com sua filha. Na fileira logo atrás de Milei ficou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

Depois de Itália e Argentina, foram acomodadas as famílias reais. Entre elas, o rei Felipe e a rainha Letízia, da Espanha, o rei Philippe e a rainha Mathilde, da Bélgica, além de monarcas de Mônaco, Noruega, Suécia, entre outros.

O rei Charles 3º, que está sob tratamento de um câncer e se encontrou com Francisco poucos dias antes da morte do pontífice, foi representado pelo filho, o príncipe William.

Depois, segundo o protocolo da missa fúnebre, foram acomodadas as delegações internacionais por ordem alfabética em francês. Isso porque, assim como nos Jogos Olímpicos, o francês é considerado o idioma da diplomacia. Também é um idioma de trabalho em organizações internacionais como a ONU e União Europeia.

Donald Trump e Melania Trump sentaram-se na frente, uma vez que os EUA não foram considerados como “United States of America”, mas como “États-Unis d’Amérique”. Ficaram a uma cadeira de Emmanuel Macron, da França, e da primeira-dama Brigitte Macron.

Na primeira fila ficou também o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e sua esposa Olena Zelenska. Eles sentaram-se próximos à presidente da Índia, Draupadi Murmu e ao presidente da Hungria, Tamas Sulyok.

A aproximadamente 15 cadeiras de Trump, ainda na primeira fila, sentaram-se o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o deputado Odair Cunha (PT-MG) e o assessor especial da Presidência, Celso Amorim, integraram a comitiva brasileira que foi ao Vaticano.

Nos assentos mais centrais do espaço reservado às autoridades na missa ficaram Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, Joe Biden, ex-presidente dos Estados Unidos, e Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal.