O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia à meia noite pelo horário de Bruxelas, 23h no Reino Unido e 20h pelo horário de Brasília. Um relógio com contagem regressiva para o Brexit foi projetado na sede do governo britânico, em Londres. A saída do Reino Unido do bloco comum é resultado de um plebiscito realizado em junho de 2016 no qual a maioria da população decidiu pela separação.

“Quaisquer que sejam os solavancos na estrada à frente, eu sei que teremos sucesso”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em discurso veiculado às 19h00 (de Brasília). Mais cedo, cerca de 5 mil pessoas estavam reunidas em frente ao Parlamento britânico para celebrar o divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. O foco agora serão as negociações comerciais entre Londres e Bruxelas, que deverão começar no início de março.