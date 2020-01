O encarregado de Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, disse nesta sexta-feira que vai estender o período para resolver diferenças entre o Irã e potências europeias sobre a implementação do acordo nuclear iraniano.

continua depois da publicidade

No dia 14, Reino Unido, França e Alemanha ativaram um mecanismo de disputa previsto no acordo nuclear de 2015 que poderia ter levado à retomada de sanções internacionais a Teerã em até 60 dias. A iniciativa veio após uma série de violações do acordo pelo governo iraniano.

Em comunicado hoje, Borrell, que encabeça o órgão de supervisão do acordo nuclear, disse que, após amplas consultas, “há um acordo de que mais tempo é necessário devido à complexidade das questões envolvidas. O cronograma foi, desta forma, estendido”.

Segundo Borrell, todos os participantes do acordo – Irã, Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China – “reafirmaram sua determinação de preservar o acordo, o que é de interesse de todos”.

Borrell disse ainda que autoridades de alto escalão desses países vão se reunir em fevereiro para discutir a situação.

Os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear em maio de 2018 e voltaram a impor sanções ao regime iraniano em novembro daquele ano.