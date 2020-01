Autoridades ucranianas recuaram em relação à suposta causa do acidente com um Boeing 737-800 da Ukraine International Airlines, que caiu nesta quarta-feira nas proximidades de Teerã, minutos depois de decolar do principal aeroporto da capital iraniana. O acidente matou as 176 pessoas a bordo do avião.

A princípio, autoridades da Ucrânia e do Irã disseram suspeitar que o acidente tivesse sido provocado por falhas mecânicas. Posteriormente, contudo, os ucranianos mudaram de postura e se recusaram a oferecer uma possível causa da queda, enquanto as investigações continuam em andamento.

A queda do Boeing, com três anos de uso e que tinha Kiev como destino, ocorreu horas depois de o Irã lançar ontem um ataque com mísseis contra bases utilizadas por tropas americanas no Iraque. Fonte: Associated Press.