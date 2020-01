O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump disse na noite de terça-feira que não quer, nem prevê, uma guerra com o Irã. As declarações foram dadas após Trump ameaçar uma retaliação ao país por incentivar violentos protestos no Iraque contra os EUA. A embaixada americana em Bagdá foi invadida por uma massa de manifestantes que teriam sido incitados por uma milícia do Irã.

continua depois da publicidade

Durante jantar de Ano Novo em sua residência na Flórida, Trump foi questionado sobre a possibilidade das tensões entre EUA e Irã evoluírem para uma guerra. Trump disse: “Eu quero guerra? Não. Eu quero ter paz. Eu gosto de paz E o Irã deveria querer ter paz mais do que qualquer outro país. Então não vejo isso acontecendo”.