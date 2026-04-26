Trump é retirado às pressas de jantar em Washington após ataque de “lobo solitário”

Um homem fez disparos durante um jantar do presidente Donald Trump com correspondentes da Casa Branca em um hotel de Washington na noite de sábado. Trump e a primeira-dama Melania foram retirados rapidamente pelo Serviço Secreto. O suspeito foi preso, mas sua identidade não foi revelada. “Eu não acho que tenha relação com o Irã, mas nunca se sabe. Parece ser um lobo solitário”, disse Trump em uma rede social.

O que aconteceu durante o jantar de Trump?

Tiros foram ouvidos nas imediações do hotel onde Trump jantava com correspondentes. O Serviço Secreto retirou rapidamente o presidente, a primeira-dama Melania, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio do local. Testemunhas relataram também explosões na área próxima ao hotel.

Alguém ficou ferido no ataque?

Segundo a Reuters, o suspeito atirou em um agente do Serviço Secreto, que não se feriu graças ao colete à prova de balas. Não há informações sobre outras vítimas. Todos os presentes no jantar, incluindo Trump e autoridades, estão em segurança.

Quem é o responsável pelos disparos?

O suspeito foi preso, mas sua identidade não foi revelada pelo Serviço Secreto. Trump afirmou em entrevista na Casa Branca que o atirador seria um lobo solitário, termo usado para descrever criminosos que agem sozinhos, sem ligação com grupos organizados.

O que Trump disse após o ataque?

Trump deu uma entrevista coletiva na Casa Branca após o incidente. Ele classificou o atirador como lobo solitário, mas o Serviço Secreto não confirmou essa informação nem forneceu mais detalhes sobre o suspeito ou as circunstâncias do ataque.

Quem mais estava presente no jantar?

Além de Trump e Melania, participavam do jantar o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e correspondentes que cobrem a Casa Branca. Todos foram retirados do hotel pelo Serviço Secreto e estão seguros.