Trump confirma primeiro ataque dos EUA ao território da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (29) que os Estados Unidos “atingiram” uma área na Venezuela onde barcos são carregados com drogas, o que marcaria a primeira vez conhecida em que os EUA realizaram uma operação em terra na Venezuela desde o início de uma campanha de pressão contra o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

“Houve uma grande explosão na área do cais onde eles carregam os barcos com drogas”, disse Trump. “Atingimos todos os barcos e agora atingimos a área. É a área de implementação.”

Não estava claro de imediato qual órgão do governo norte-americano agiu e qual foi o alvo atingido. Trump já havia dito anteriormente que havia autorizado a CIA a realizar operações secretas na Venezuela.

Em um programa de rádio na semana passada, Trump fez comentários vagos sobre uma aparente operação dos Estados Unidos contra uma “grande instalação” na Venezuela.

A CIA, a Casa Branca e o Pentágono não elaboraram publicamente sobre esses comentários de Trump, e se recusaram a responder perguntas feitas pela Reuters.

O governo venezuelano não comentou o incidente descrito por Trump, e não houve relatos independentes da Venezuela sobre o fato.

O governo dos Estados Unidos já havia apontado seu sucesso em atacar embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe, e o Pentágono publicou nas redes sociais imagens de vários de seus ataques.

Pressão sobre Maduro

No mês passado, a Reuters informou que os Estados Unidos estavam prontos para lançar uma nova fase de operações relacionadas à Venezuela, a medida em que o governo Trump aumenta a pressão sobre o governo de Maduro.

Na época, duas autoridades norte-americanas disseram que as operações secretas provavelmente seriam a primeira parte da nova ação contra Maduro.

A missão dos Estados Unidos tem se concentrado principalmente em ataques militares contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas e tem provocado intensa supervisão do Congresso norte-americano. Mais de 100 pessoas foram mortas em mais de 20 ataques no Caribe e no leste do Pacífico.

No início deste mês, os líderes militares dos Estados Unidos informaram os parlamentares sobre um incidente ocorrido em setembro, no qual um ataque norte-americano matou 11 pessoas, mas deixou vários sobreviventes, que foram mortos em um segundo ataque.

