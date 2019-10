O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter para criticar a oposição do Partido Democrata, logo após a presidente da Câmara dos Representantes, anunciar a abertura de um processo formal de investigação para um eventual impeachment contra ele. Trump lamentou o fato de que, em um dia importante no qual ele falou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e teve “muito trabalho e muito sucesso”, os democratas “arruinaram” o cenário com a “caça às bruxas”. “Isso é tão ruim para o nosso país.”

Trump questionou o fato de que os democratas nem viram a transcrição do telefonema dele para o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski. Segundo reportagens da imprensa americana a partir de fontes que pediram anonimato, o presidente americano pressionou o colega várias vezes a investigar o ex-vice-presidente americano Joe Biden, potencial rival de Trump na próxima eleição presidencial. “Eles nunca nem viram a transcrição do telefonema. Uma total caça às bruxas!”, qualificou, dizendo que há “assédio” contra o presidente por parte da oposição.

Mais cedo, Trump havia informado no Twitter que orientou sua equipe a divulgar a íntegra da transcrição do telefonema com o líder ucraniano e negou que tenha havido qualquer irregularidade nesse contato.