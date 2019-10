O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que negocia acordos comerciais “tremendos” com a Coreia do Sul. Os dois países já fecharam um acordo comercial anterior, mas o americano disse que há a intenção de aprofundá-lo, durante reunião nesta segunda-feira com o presidente Moon Jae-in. “Nós temos a intenção de fazer mais algumas coisas em comércio”, garantiu Trump.

O presidente americano foi ainda questionado sobre a possibilidade de uma terceira reunião de cúpula com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Segundo ele, isso pode acontecer, mas não é garantido. Ele comentou que há tempos não há testes nucleares norte-coreanos, “ao menos que nós possamos detectar”, e que as relações têm sido “muito boas”.

Trump negou que esteja preparando alguma medida contra Pyongyang. “Não estou avaliando qualquer ação. Não há motivo para ações”, disse ele.