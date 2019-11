Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante uma festa em Fresno, na Califórnia, na noite de domingo, 17 (pelo horário local). Segundo a polícia de Fresno, dez pessoas foram baleadas – três foram encontradas mortas no local e uma morreu no hospital. Seis vítimas estão internadas.

Policiais relataram à imprensa local que o incidente ocorreu no quintal de uma casa durante uma reunião de familiares e amigos. “Eles estavam assistindo futebol quando suspeitos desconhecidos se aproximaram da residência, entraram despercebidos no quintal e abriram fogo”, disse o tenente Bill Dooley à imprensa local. Fonte: Associated Press.