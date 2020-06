Um terremoto de grandes proporções atingiu nesta terça-feira (23) a região sul do México e gerou um alerta de tsunami na costa do país e na América Central.

O tremor atingiu uma magnitude de 7,4, de acordo com o serviço sismológico dos Estados Unidos.

O epicentro ocorreu próximo ao vilarejo de Santa María Zapotitlán, no estado de Oaxaca (na costa do Pacífico), mas o terremoto foi sentido também Cidade do México, que fica 500 quilômetros ao norte.

Segundo a agência Reuters, os moradores da capital deixaram os prédios assustados, mas não há registro de destruição em larga escala ou de vítimas na cidade.

O presidente Andrés Manuel Lopez Obrador confirmou que não há relatos de danos até o momento, mas afirmou que ainda está aguardando informações mais detalhadas sobre a situação em Oaxaca -um estado montanhoso, conhecido pelas plantações de café e pelos resorts na praia.

Em 2017, um terremoto de magnitude 7,1 deixou 355 mortos no México.