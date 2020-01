Subiu nesta quarta-feira, 22, para oito o número de mortos pela tempestade Glória que atingiu o sudeste da Espanha com fortes chuvas, ventos de até 100 km/h e ondas de mais de dez metros, que também deixaram quatro pessoas desaparecidas. Mais duas vítimas foram encontradas nesta quarta em Almería, entre eles um homem de 67 anos cujo carro tinha sido arrastado por uma enchente na segunda-feira, dia 20. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

continua depois da publicidade