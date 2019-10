O senador Jean Marie Ralph Féthière abriu fogo nesta segunda-feira, 23, contra manifestantes que protestavam em frente ao Parlamento em Porto Príncipe. Duas pessoas foram feridas por estilhaços: um fotógrafo da Associated Press (AP) e um segurança.

Féthière – que faz parte da base governista – tentava deixar o Parlamento de carro. Ele não conseguiu passar pela multidão, sacou a arma e disparou. Depois, Féthière alegou legítima defesa, dizendo que foi atacado. “Indivíduos armados me ameaçaram. A reação foi proporcional”, afirmou. O jornalista ferido no queixo, Chery Dieu-Nalio, vestia um colete da imprensa. Ele e o segurança tiveram ferimentos leves. (Com agências internacionais).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.