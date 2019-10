O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma medida de financiamento para afastar uma possível paralisação do governo após o fim do mês, enviando a proposta para a mesa do presidente Donald Trump apenas dias antes do fim do ano fiscal federal em 30 de setembro.

O projeto orçamentário tampão, que passou pela Câmara dos Representantes na semana passada, manteria o governo aberto até 21 de novembro à medida que legisladores de ambos os partidos tentam aprovar uma nova lei orçamentária anual. Espera-se que Trump assine o orçamento temporário, que também estende uma série de programas de assistência de saúde e outras medidas prestes a expirar, incluindo o Programa Nacional de Seguro para Enchentes.

A passagem do projeto de lei nesta quinta-feira se concretizou ao passo em que as conversas sobre as propostas orçamentárias para o ano inteiro encontram um obstáculo familiar: decidir quanto dinheiro alocar para construir um muro ao longo da fronteira com o México. Foi a discórdia partidária sobre dinheiro para o muro que levou à mais longa paralisação do governo na história dos EUA, que terminou este ano após 35 dias.

As negociações, que em si já são difíceis, agora terão também de competir com o início de um processo formal de impeachment na Câmara. Congressistas deixarão Washington ao fim desta semana para um recesso de duas semanas, dando a eles menos de dois meses quando retornarem para chegar a um consenso.