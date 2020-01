O secretário de Defesa dos EUA, Mark Esper, disse nesta quinta-feira, 2, em entrevista à Fox News, que um acordo para a desnuclearização da Península Coreana ainda é o melhor caminho para a Coreia do Norte. Na véspera, o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, havia afirmado que planeja retomar os testes nucleares e os lançamentos de mísseis de longo alcance, embora não tenha estipulado um prazo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.